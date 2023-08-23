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Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Molde ile karşı karşıya geldi. Cimbom rakibini son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Bu gelişme sonrası ülkemizin UEFA puan sıralamasındaki son durumu da merak edilmeye başlandı. İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki sıralama...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 01:00 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 01:20
Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk oldu.

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

Cimbom'a golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö kaydetti.

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralaması merak konusu oldu.

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması:

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

1- İNGİLTERE: 89.053

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

2- İSPANYA: 75,927

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

3- İTALYA: 71.569

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

4- ALMANYA: 69.552

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

5- HOLLANDA: 53.700

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

6- FRANSA: 52.081

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

7- PORTEKİZ: 47.482

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

8- BELÇİKA: 36.100

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

9- İSKOÇYA: 31.550

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

10- TÜRKİYE: 30.350

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

11- AVUSTURYA: 29.500

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

12- İSVİÇRE: 28.775

Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA ülke sıralamasındaki yeri

13- SIRBİSTAN: 27.375

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