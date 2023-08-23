Galatasaray kazandı ülke puanı uçtu! İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yeri

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Cimbom'a golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö kaydetti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Molde'ye konuk oldu.
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Cimbom'a golleri Sergio Oliveira, Mauro Icardi ve Fredrik Midtsjö kaydetti.
Bu sonucun ardından UEFA, ülkeler sıralaması merak konusu oldu.
İşte Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması:
1- İNGİLTERE: 89.053
14- NORVEÇ: 26.000
15- UKRAYNA: 25.400