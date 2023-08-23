Derbide Tango

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta sürpriz sonuçlara sahne oldu. Haftanın maçında Galatasaray, derbide Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli süper starı İcardi'yle güçlü rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Fırtına karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Molde maçı öncesinde büyük moral kazandı. Özellikle takıma geç katılan tangocu İcardi'nin formunu bulması Galatasaraylıları fazlasıyla sevindirdi.

ROMA'DAN GELEN İŞ BİRLİĞİ

Şampiyonluğun en ciddi adaylarından Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanında ikinci yarıda sonuca gitti. Karadeniz ekibi karşısında disiplini elden bırakmayan sarı-lacivertliler, sabırlı oyunla 3 puanı aldı. Roma'dan takım arkadaşı olan Cengiz-Dzeko iş birliği galibiyetin kilidini açtı. Evinde Pendik'le 1-1 berabere kalan Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Skoru 2-0'a getiren Colley'in golünün iptal edilmesi büyük tartışmaları beraberinde getirdi.