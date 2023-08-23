Haberler Galatasaray Derbide Tango

Derbide Tango

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta sürpriz sonuçlara sahne oldu. Haftanın maçında Galatasaray, derbide Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli süper starı İcardi'yle güçlü rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Fırtına karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Molde maçı öncesinde büyük moral kazandı. Özellikle takıma geç katılan tangocu İcardi'nin formunu bulması Galatasaraylıları fazlasıyla sevindirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Derbide Tango

Trendyol Süper Lig'de 2. hafta sürpriz sonuçlara sahne oldu. Haftanın maçında Galatasaray, derbide Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli süper starı İcardi'yle güçlü rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Fırtına karşısında etkili bir futbol ortaya koyan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ndeki Molde maçı öncesinde büyük moral kazandı. Özellikle takıma geç katılan tangocu İcardi'nin formunu bulması Galatasaraylıları fazlasıyla sevindirdi.

ROMA'DAN GELEN İŞ BİRLİĞİ

Şampiyonluğun en ciddi adaylarından Fenerbahçe, zorlu Samsunspor deplasmanında ikinci yarıda sonuca gitti. Karadeniz ekibi karşısında disiplini elden bırakmayan sarı-lacivertliler, sabırlı oyunla 3 puanı aldı. Roma'dan takım arkadaşı olan Cengiz-Dzeko iş birliği galibiyetin kilidini açtı. Evinde Pendik'le 1-1 berabere kalan Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Skoru 2-0'a getiren Colley'in golünün iptal edilmesi büyük tartışmaları beraberinde getirdi.

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de sorunun içindeki cevabı bulamadı! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacının zor anları!
CHP'li İBB İstanbullu'yu böyle soydu! 4 binlik çizmeye değerinin 3 katı ödeme!
F.Bahçe Krunic için kesenin ağzını açtı!
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Yeni iddia Rollheiser
G.Saray'ın yıldızına Katar'dan sürpriz teklif!
EMEKLİYE TABAN AYLIK ZAMMI | Emekli maaşına ara zam gelecek mi?
ŞOK AKTÜEL 23-29 AĞUSTOS | Her şey ŞOK ucuz! ŞOK haftanın indirimleri kataloğu
İstanbul namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hedef Şampiyonlar Ligi" "Hedef Şampiyonlar Ligi" 01:20
Yeni iddia Rollheiser Yeni iddia Rollheiser 01:19
Yerlikaya ve Bak'a ziyaret Yerlikaya ve Bak'a ziyaret 01:15
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:46
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:42
G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... 23:23
Daha Eski
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i 23:23
F.Bahçe'de kale değişiyor! F.Bahçe'de kale değişiyor! 23:23
Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... 23:23
G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... 23:23
Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! 23:23
F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! 23:23