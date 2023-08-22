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Molde - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Molde'ye konuk olacak. Okan Buruk yönetimideki sarı-kırmızılılar, kritik maçı kazanarak deplasmandanavantajlı skorla dönmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki Molde - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 13:50 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 14:00
Molde - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Molde - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki ilk maçında Norveç'e konuk olan temsilcimiz Galatasaray, Molde ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi playoff turu maçları için UEFA'ya bildirdiği listede yeni transferler Tete ve Hakim Ziyech'e yer vermeyen sarı-kırmızılıların oynacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki Molde - Galatasaray maçı ne zaman? GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Aker Stadyumu'nda karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMAYI ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Maçı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Onun yardımcılıklarını Stuart Burt ve Lee Betts yapacak. Takımımızın Norveç'e giden oyuncu kafilesi şu şekilde:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angeliño, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Atakan Ordu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Baran Aksaka, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Cedric Bakambu.

Aslanlarımız, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda başladığı Avrupa serüvenine durmaksızın devam ediyor. Bu yolda önce Zalgiris Vilnius, ardından Olimpija Ljubljana engellerini aşan sarı-kırmızılı takımımız, iki maç sonunda Molde'yi geçerek adını gruplara yazdırma hedefini taşıyor.

Son olarak ligde Trabzonspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup eden takımımız, Norveç'te avantajlı bir skor elde etmek için sahaya çıkacak.

RAKİBİN GÖZDESİ OLA BRYNHILDSEN

Ligi nisan ayında başlayan Molde, yerel sezonunda 19. haftasına geldi. 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi ile dördüncü sırada bulunan Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Finlandiya ekibi HJK, Üçüncü Tur'da ise Klaksvik ile karşı karşıya gelerek adını Play-off turuna yazdırdı. 15 maçta 7 golü bulunan 1999 doğumlu Ola Brynhildsen, en skorer oyuncuları olarak göze çarpıyor.

Takımımız rövanş maçını 29 Ağustos Salı günü RAMS Park'ta oynayacak.

ASpor CANLI YAYIN

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