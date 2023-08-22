Haberler Galatasaray Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için önündeki son engel olan Molde eşleşmesinin ilk ayağını deplasmanda oynayacak. Sarı-kırmızılılar,rövanş öncesi avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmek istiyor. Öte yandan Norveç'te oynanacak ilk maçta Cimbom'u zorlu koşullar bekliyor. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 14:23 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 14:24
Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray yarın Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Sarı-kırmızılı takım avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

G.SARAY'I ENDİŞELENDİREN FAKTÖRLER

Milliyet'in haberine göre; Norveç temsilcisi Molde ile ilk maçını 23 Ağustos Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacak Galatasaray'ı bazı durumlar endişelendiriyor.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Sarı-kırmızılı kulüp için çok büyük önem taşıyan eşleşmenin ilk ayağı öncesi kaygı uyandıran noktalar şöyle sıralanıyor...

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

SENTETİK SAHA RİSKİ

Norveç temsilcisi maçlarını Aker Stadı'nda oynuyor.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

11 bin 249 kişi kapasiteli stadın çimleri sentetik.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Bu durum Galatasaray cephesinde özellikle pas trafiği ve sakatlık tehlikesi nedeniyle endişe yaratıyor.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

ISI FARKI VE YAĞMUR
Molde'de maç saatinde hava sıcaklığı 12-13 derece olacak. Gün içerisinde ise 16 derece.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

İstanbul ile aradaki bu ciddi orandaki sıcaklık farkından oyuncuların olumsuz etkilenmesinden korkuluyor.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Maç saatinde ayrıca yağmur da bekleniyor.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

MOLDE DAHA HAZIR

Norveç temsilcisi fiziksel olarak Galatasaray'dan daha hazır durumda bulunuyor.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Ligde 19 hafta sonunda 4. sırada bulunan Molde Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk olarak Helsinki'yi sonra da Klaksvik'i eledi.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Norveç ekibi iki rakibine karşı da deplasmanda kazanıp kendi evinde kaybetti.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

SON ÇALIŞMA BUGÜN STATTA

Galatasaray, Molde maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Sarı-kırmızılı futbolcuların, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, taktik çalışmalar üzerinde durduğu ifade edildi.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Cimbom 22 Ağustos Salı günü Norveç'e gidecek ve saat 20.30'da Aker Stadı'nda yapacağı son antrenmanla Molde mesaisini tamamlayacak.

Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

Teknik patron Okan Buruk ve bir oyuncu idman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

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