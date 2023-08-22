Galatasaray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! İşte 3 kritik madde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray yarın Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray yarın Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.
G.SARAY'I ENDİŞELENDİREN FAKTÖRLER
Milliyet'in haberine göre; Norveç temsilcisi Molde ile ilk maçını 23 Ağustos Çarşamba akşamı deplasmanda oynayacak Galatasaray'ı bazı durumlar endişelendiriyor.
Sarı-kırmızılı kulüp için çok büyük önem taşıyan eşleşmenin ilk ayağı öncesi kaygı uyandıran noktalar şöyle sıralanıyor...
SENTETİK SAHA RİSKİ
Norveç temsilcisi maçlarını Aker Stadı'nda oynuyor.
11 bin 249 kişi kapasiteli stadın çimleri sentetik.
Bu durum Galatasaray cephesinde özellikle pas trafiği ve sakatlık tehlikesi nedeniyle endişe yaratıyor.
ISI FARKI VE YAĞMUR
Molde'de maç saatinde hava sıcaklığı 12-13 derece olacak. Gün içerisinde ise 16 derece.
İstanbul ile aradaki bu ciddi orandaki sıcaklık farkından oyuncuların olumsuz etkilenmesinden korkuluyor.
Maç saatinde ayrıca yağmur da bekleniyor.
MOLDE DAHA HAZIR
Norveç temsilcisi fiziksel olarak Galatasaray'dan daha hazır durumda bulunuyor.
Ligde 19 hafta sonunda 4. sırada bulunan Molde Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk olarak Helsinki'yi sonra da Klaksvik'i eledi.
Norveç ekibi iki rakibine karşı da deplasmanda kazanıp kendi evinde kaybetti.
SON ÇALIŞMA BUGÜN STATTA
Galatasaray, Molde maçının hazırlıklarına dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Sarı-kırmızılı futbolcuların, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda, taktik çalışmalar üzerinde durduğu ifade edildi.
Cimbom 22 Ağustos Salı günü Norveç'e gidecek ve saat 20.30'da Aker Stadı'nda yapacağı son antrenmanla Molde mesaisini tamamlayacak.
Teknik patron Okan Buruk ve bir oyuncu idman öncesi basın toplantısı düzenleyecek.