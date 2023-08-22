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Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde ile karşılaşacak Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Öztürk, Anderson Talisca ve Sergio Ramos transferleriyle ilgili de konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 17:45
Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunu geçerek gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

Molde ile çarşamba günü yapacakları play-off turu ilk maçı için kafileyle Norveç'e gelen Öztürk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

Eşleşmeyi geçmenin çok önemli olduğuna değinen Öztürk, "Bize göre yılın en önemli maçı. Özlediğimiz yerdeyiz. Şampiyonlar Ligi'nin bir adım uzağındayız." dedi.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

Molde ile çarşamba günü deplasmanda, 29 Ağustos Salı günü de İstanbul'da karşılaşacaklarını hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Hem burada hem de İstanbul'da kazanacağımızı umut ediyorum. Burada hava, iklim, her şey futbola müsait. Molde, liginde 18-19. haftasını geçiriyor. Bu onların takımdaşlığı, birlikteliği için avantaj ama biz de Galatasaray'ız. Her şeyin yarın istediğimiz gibi geçeceğinden ve buradan İstanbul'a keyifli döneceğimizden eminiz." diye konuştu.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

Metin Öztürk, takıma güvendiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek. Ancak futbol sahada oynanıyor. Ne kadar büyük konuşursanız konuşun, lafla maçları kazanamıyorsunuz. Önemli olan topun çizgiyi geçmesi. Okan hocamıza ve ekibine çok güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

"LİGDE EN İDDİALI TAKIM OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Metin Öztürk, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmasını ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmesini umduklarını dile getirdi.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

ANDERSON TALISCA VE SERGIO RAMOS SÖZLERİ

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Brezilyalı orta saha Anderson Talisca ve İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos'un gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bunu Erden beye sormanız lazım. Transferden sorumlu kişi o. Doğrusu ve şık olanı bu olur." dedi.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

Tek motivasyonlarının Molde maçında olduğunu aktaran Öztürk, "Transfer şampiyonlukları, takımları şampiyon yapmıyor. Sahadaki oyun şampiyon yapıyor. Geçen sezon harika bir takımla harika bir şampiyonluk yaşadık. Bu sezon ligde en iddialı takım olacağımıza inanıyoruz. Kalbimden geçen, 'Şampiyon olacağız.' demek ama rakiplere de saygısızlık yapmamak lazım. Onlar da iyi transferler yaptılar. Her şey gönlümüzde olur, bu sezon da Galatasaray şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiği yere kadar gider diye ümit ediyorum. Şu an motivasyon ve enerji bu yönde." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan transfer açıklaması! Anderson Talisca ve Sergio Ramos...

Metin Öztürk, rahatsızlığı nedeniyle evinde dinlenen Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un Norveç'e gelebileceğini belirterek, "Gelmese de kalbi burada. Kendisine acil şifalar diliyoruz. İnşallah çarşamba günü aramıza katılır. Birlikte keyifle maçımızı izleriz." değerlendirmesinde bulundu.

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