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Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Rams Stadı'nda ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, hafta içinde yüzünü yeniden Avrupa'ya çevirecek. Sarı kırmızılılar, Norveç ekibi Molde ile play off turu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bu soruların yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 00:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 01:00
Molde Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Ljubljana'yı eleyen Galatasaray, grup aşaması öncesinde son engeli aşmak için sahaya çıkacak.

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Norveç ekibi Molde ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Molde - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, 23 Ağustos Çarşamba akşamı Molde'ye konuk olacak.

Aker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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