Gollerin efendisi

G.Saray'ın Arjantinli yıldızı Mauro İcardi, geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor. Sezon başı hazırlık kampına özel sebeplerden dolayı katılamamasına rağmen takımda performansı ve attığı goller ile büyülemeye devam ediyor. Son olarak Trabzonspor ağlarına 2 gol bırakan tecrübeli yıldız golcü, 8 golle Hagi'de bulunan 'derbilerde en çok atan yabancı oyuncu' unvanına ortak oldu. Ayrıca ligde çıktığı son 8 maçta Galatasaray'ın attığı 15 golün 11'ine imza atarak müthiş bir performans ortaya koydu.

TARAFTAR ATEŞLİYOR

Mauro İcardi, Galatasaray'ın iç saha maçlarında başka bir kimliğe bürünüyor. Tecrübeli oyuncu, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 17 resmi maçta tam 18 gol attı. Bu müsabakalarda 10 farklı takıma karşı skor üretmeyi başardı.

BÜYÜK KATKI

Galatasaray'ın mali anlamda büyük fedakarlıkta bulunarak yeniden kadrosuna kattığı İcardi sahada karşılığını vermeye devam ediyor. Arjantinli yıldız, 31 maçta 27 gol, 8 asist üreterek Galatasaray'a 35 gollük katkı yaptı.