Tribünden Tete desteği

Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Sarı kırmızılı ekibin yeni transferi Tete, müsabakayı tribünden izledi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra Galatasaray'a imza atan Brezilyalı kanat oyuncusu, henüz lisansı çıkmadığı için karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Öte yandan geçici lisansı Trabzonspor maçına yetişmeyen Tete dünü boş geçirmedi. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray U-19 Takımı'nın İstanbulspor'u 4-0 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasında oynadı. Brezilyalı yıldız 1 gole imzasını koydu.