TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Ligde sezonun ilk galibiyeti alan Aslan'a 3 puanı getiren golleri Mauro Icardi attı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.
Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Ligde sezonun ilk galibiyeti alan Aslan'a 3 puanı getiren golleri Mauro Icardi attı.
Diğer yandan Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen yönetim transferde atağa kalktı.
Cimbom son olarak Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.
Ziyech, sırasıyla Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi. Sağ kanatta ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.
Ziyech transferiyle bombayı patlatan Cimbom taraftarına yeni bir hediye vermek için kolları sıvadı.
Galatasaray'ın gündemine giren Boubakary Soumare'ye pek çok takımdan ilgi var.
Sezonun ilk 3 maçında Senegalli oyuncuya forma vermeyen Championship kulübünün belirleyeceği rakam pazarlıkları hızlandıracak.
Foot Mercato'nun haberine göre; geçen ay Napoli, Boubakary Soumare ile ilgileniyordu.
Leicester City'nin düşüşünden sonra piyasaya sürülen Senegalli, Torino'nun da ilgisini çekti.
Ama hepsi bu kadar değil. Sevilla da profilinden etkilendi.
Endülüslülerin orta saha taleplerine mükemmel bir şekilde uyuyor.
24 yaşındaki ön libero için Galatasaray'ın avantajı ise Şampiyonlar Ligi...
Sarı-kırmızılılar aradan sıyrılmanın planlarını yapıyor.