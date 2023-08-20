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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Orta saha hattına takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı yönetim rotasını İngiltere'ye çevirdi. Cimbom yıldız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kozunu kullanarak ikna edecek. İşte detaylar... | GS TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u konuk etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Sarı kırmızılılar taraftarı önünde rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Ligde sezonun ilk galibiyeti alan Aslan'a 3 puanı getiren golleri Mauro Icardi attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Diğer yandan Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen yönetim transferde atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Cimbom son olarak Chelsea'den Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in satın alma opsiyonuyla kiralandığını duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Ziyech, sırasıyla Twente, Ajax ve Chelsea'de forma giydi. Sağ kanatta ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Ziyech transferiyle bombayı patlatan Cimbom taraftarına yeni bir hediye vermek için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Galatasaray'ın gündemine giren Boubakary Soumare'ye pek çok takımdan ilgi var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Sezonun ilk 3 maçında Senegalli oyuncuya forma vermeyen Championship kulübünün belirleyeceği rakam pazarlıkları hızlandıracak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Foot Mercato'nun haberine göre; geçen ay Napoli, Boubakary Soumare ile ilgileniyordu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Leicester City'nin düşüşünden sonra piyasaya sürülen Senegalli, Torino'nun da ilgisini çekti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan orta saha bombası! Şampiyonlar Ligi kozu kullanılacak

Ama hepsi bu kadar değil. Sevilla da profilinden etkilendi.

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