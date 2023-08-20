Haberler Galatasaray Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki dev derbide Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Sergio Ramos'tan Trabzonspor maçı sonrası taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 09:39
Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 90+3. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Galatasaray bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Son olarak Faslı yıldız Hakim Ziyech'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gözler stoper transferine çevrildi.

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Savunma hattını güçlendirmek isteyen yönetim, dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u gündemine aldı.

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

İspanyol yıldızdan Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

ICARDI'NİN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ

Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından galibiyeti paylaşımı yapan Mauro Icardi'nin gönderisini beğendi.

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Sözleşmesi sona erdikten sonra PSG'den ayrılan Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon Fransız deviyle 45 maça çıktı.

Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

37 yaşındaki stoper, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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