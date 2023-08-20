Sergio Ramos'tan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! Trabzonspor maçı sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Trendyol Süper Lig'in 2. haftası dev bir derbiye sahne oldu.
Galatasaray ile Trabzonspor, Rams Park'ta karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 23 ve 90+3. dakikalarda Mauro Icardi kaydetti.
Galatasaray bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Trabzonspor ise 3 puanda kaldı.
Trabzonspor galibiyetiyle moral depolayan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak Faslı yıldız Hakim Ziyech'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda gözler stoper transferine çevrildi.
Savunma hattını güçlendirmek isteyen yönetim, dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'u gündemine aldı.
İspanyol yıldızdan Trabzonspor derbisi sonrası Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran bir hareket geldi.
ICARDI'NİN PAYLAŞIMINI BEĞENDİ
Tecrübeli futbolcu, Trabzonspor maçı sonrası sosyal medya hesabından galibiyeti paylaşımı yapan Mauro Icardi'nin gönderisini beğendi.
Sözleşmesi sona erdikten sonra PSG'den ayrılan Sergio Ramos, geçtiğimiz sezon Fransız deviyle 45 maça çıktı.
37 yaşındaki stoper, 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
İspanyol savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.