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Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Trabzonspor'u 2-0 yenerek haftayı galibiyetle kapattı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 07:49
Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - ÖZ GÜVENİYLE KAZANDI

Galatasaray, henüz ritmini bulmadığı durumda yine de maça tempolu ve atak başladı. Trabzonspor ise kadrosunun yetersizliğine rağmen geride alan daraltıp uzun toplarla da ileri çıkmayı düşünüyordu.

Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Kalesinde bu bölümde tehlike yaşamazken G.Saray kalesini de biri çok ciddi iki defa tehdit ettiler. 23. dakikada ise Trabzon stratejik olarak tuzağa düştü.

Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Galatasaray'ın tempolu olduğu bölümdeki hücum presine geriden riskli paslarla çıkmak istersen kalende golü görürsün. Skor avantajı Galatasaray'ı rahatlattı.

Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

İkinci yarı daha çok ikili mücadelelerle geçti. Yine oyuna hükmeden Galatasaray'dı. Trezeguet sakatlanıp çıktıktan sonra Trabzonspor'u ileriye taşıyacak hiçbir futbolcusu kalmadığından G.Saray çok rahatladı.

Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Uzatma bölümünde ikinci golü de bulup işi bitirdi. Bana göre sahanın en iyisi Boey'du. İki stoper son derece rahat ve öz güvenli oynadılar.

Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Torreira ve Oliveira da sert, agresif ikili mücadelelerle rakibi yıpratan iki orta sahaydı. Kerem ve Barış Alper vasatı bulamadılar.

Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Icardi ise futbolumuzun olumsuz bir tarafını ortaya çıkarıyor. Fizik olarak hiç hazır değil ama iki gol attı bir tane de net pozisyonu kaçıran yine kendisiydi.

Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Trabzonspor'un bu kadro yapısıyla ligde iddia sahibi olması mümkün görünmüyor. Dün geceki kadroda iki tane yetenekli isim vardı. Bakasetas ve Abdülkadir. İkisinden de hiçbir katkı gelmedi.

Ömer Üründül Galatasaray-Trabzonspor maçını yorumladı

Teknik direktör Bjelica'nın en büyük hatası en önemli hücum silahı Trezeguet'yi defansif yönü zayıf Angelino'nun tarafından görevlendireceğine Boey'e adeta teslim etti.

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