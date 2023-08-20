Monchi işi bozacaktı

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki görüşmelerin zaman zaman kopma noktasına geldiği ortaya çıktı. Sportif Direktörü Monchi, Zaniolo'nun geçmişte yaşadığı sakatlıkları öne sürüp zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemedi. Ancak Galatasaray cephesi geri adım atmadı ve futbolcuyu hemen İstanbul'a çağırıp takımda kalmasını sağlayacaklarını iletti. Bu hamle sonrasında Monchi geri adım attı.

KALBİMİN BİR PARÇASI

G.Saray'dan ayrılıp Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo, sarıkırmızılı takımda geçirdiği günleri ve kendisine gösterilen ilgiyi asla unutmayacağını söyledi. Genç yıldız, "İstanbul'da ilk dakikadan itibaren anlayış, destek ve sevgi hissettim. Bugün bu harika kulüpten ayrılıyorum. Galatasaray ailesi artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum bunu asla unutmayacağım" ifadesini kullandı.