İmzayı attı

Son şampiyon Galatasaray, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mauro İcardi, Wilfried Zaha, Tete, Kerem Demirbay, Angelino, Cedric Bakambu ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna karan Cimbom, Hakim Ziyech'i de alarak gücüne güç kattı. Cuma akşamı İstanbul'a gelen Faslı futbolcu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Galatasaray, yeni transferi için Chelsea'ye bonservis bedeli ödemeyecek. İngiliz ekibine, 1 milyon euro'luk bonus verileceği belirtiliyor. 30 yaşındaki futbolcu, yeni kulübünden yıllık 4.5 milyon Euro maaş alacak. Sağ kanat ve 10 numara oynayabilen yıldız futbolcu 2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye 40 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Fas Milli Takım forması da giyen Ziyech'in güncel piyasa değeri 16 milyon Euro.

MÜTHİŞ KARİYER

Cimbom'un yeni süper starı Hakim Ziyech'in kariyeri de başarılarla dolu. 6 ay önce Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yarı final oynama başarısı gösteren 30 yaşındaki yıldız, Ajax'ın tarihi başarısında önemli rol oynamıştı. 2018-2019 yılında Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde boy gösterirken, Faslı oyuncu da takımın kilit ismiydi. Ardından da Chelsea'nin yolunu tuttu.