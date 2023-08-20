Aslantepe’de başka

Galatasaray, Aslantepe'de bir başka oynuyor. Özellikle Rams Park'ta aldığı başarılı sonuçlarla geçen sezonu zirvede tamamlayan ve şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı takım, kaldığı yerden devam ediyor. Bu sezon iç sahada ilk sınavını Trabzonspor karşısında veren Cimbom, rakibine şans tanımadı. Sahadan Mauro İcardi'nin golleriyle 2-0 galip ayrılan Galatasaray, evinde aldığı başarılı sonuçlara bir yenisini ekledi. Aslan'ın, Süper Lig'de taraftarı önünde oynadığı son 17 karşılaşmada bileği bükülmedi. Aslantepe'de son Süper Lig yenilgisini 13 Ağustos 2022'de 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarıkırmızılı takım bu maçın ardından 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, hiç yenilmedi