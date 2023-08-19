Zaniolo resmen gitti

Aslan'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'nın yolunu tuttu. 24 yaşındaki oyuncu İngiltere Premier Lig ekibiyle sözleşme imzaladı. Aston Villa Futbol Müdürü Monchi'nin son dakikadaki fiyat düşürme isteğinde geri adım atmayan sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibine kendi şartlarını kabul ettirdi. Satın alma opsiyonuyla kiralanan Zaniolo'nun kolay bonus maddeleri de devreye girerse Aslan yaklaşık 35 milyon euro kazanacak.

MİSLİYLE KAZANDIRACAK

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 15 milyon euro'ya Roma'dan transfer edilen Zaniolo, Galatasaray ile 12 maçta sahaya çıktı. 5 gol ve 1 asistlik performansıyla skora katkı sağladı. Özellikle Fenerbahçe maçında attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen İtalyan yıldız, Premier Lig'den gelen teklif üzerine ayrılmak istediğini iletmişti. Galatasaray'ın istediği şartlarda Ada'nın yolunu tutan genç oyuncu, ödenen parayı da çıkartmış olacak.