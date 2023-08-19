TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi için güçlü takviyeler yapma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi için güçlü takviyeler yapma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Paris Saint-Germain'in dünya yıldızı Sergio Ramos gündeme geldi.
Yönetim, İspanyol stoper için girişimlerde bulundu.
37 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan transfer için talepleri ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Ramos, yıllık 10 milyon Euro maaş istiyor.
En az 2 senelik sözleşme talep ediyor.
Ayrıca 3 milyon Euro imza, 3 milyon Euro da menajer komisyonu talep ediyor.
Yıldız oyuncunun Aslan'a maliyeti bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya denk geliyor.
Bununla birlikte yıldız oyuncu, maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde 2 milyon Euro istiyor.
Avrupa ve Türkiye'de lig kupasının kazanılması durumunda 1'er milyon Euro talep ediyor.
Türkiye Kupası'nın kaldırılması halinde istediği bonus ise 500 bin Euro bonus..
Yıldız isim, kendisine talip olan Suudi Arabistan kulüplerine ise sıcak bakmıyor.
Sergio Ramos, kariyeri boyunca PSG'nin yanı sıra Sevilla ve Real Madrid'de oynadı.
Ramos kariyerinde toplam 778 maçta forma giydi.
Oynadığı karşılaşmalarda 110 kez fileleri havalandırırken, 41 de asist yaptı.