Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da listenin üst sıralarında Sergio Ramos yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, İspanyol stoper için girişimlerini sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Ramos'un Cimbom'dan talepleri ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefi için güçlü takviyeler yapma konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Sarı-kırmızılılarda son olarak Paris Saint-Germain'in dünya yıldızı Sergio Ramos gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Yönetim, İspanyol stoper için girişimlerde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

37 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'dan transfer için talepleri ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Takvim'in haberine göre; Ramos, yıllık 10 milyon Euro maaş istiyor.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

En az 2 senelik sözleşme talep ediyor.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Ayrıca 3 milyon Euro imza, 3 milyon Euro da menajer komisyonu talep ediyor.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Yıldız oyuncunun Aslan'a maliyeti bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya denk geliyor.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Bununla birlikte yıldız oyuncu, maçların yüzde 50'sinde oynaması halinde 2 milyon Euro istiyor.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Avrupa ve Türkiye'de lig kupasının kazanılması durumunda 1'er milyon Euro talep ediyor.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Türkiye Kupası'nın kaldırılması halinde istediği bonus ise 500 bin Euro bonus..

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Yıldız isim, kendisine talip olan Suudi Arabistan kulüplerine ise sıcak bakmıyor.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Sergio Ramos, kariyeri boyunca PSG'nin yanı sıra Sevilla ve Real Madrid'de oynadı.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Ramos kariyerinde toplam 778 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Yok artık Ramos! G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı

Oynadığı karşılaşmalarda 110 kez fileleri havalandırırken, 41 de asist yaptı.

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