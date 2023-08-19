TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Orta saha mevkisine takviye düşünen Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.
Orta saha mevkisine takviye düşünen Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.
Uzun süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, son olarak Marsilya'da forma giyen Matteo Guendouzi'yi gündeme aldı.
Paredes, Renato Sanchez ve Fred gibi oyunculardan istediği dönüşü alamayan Cimbom'da öncelik Guendouzi olmuştu.
Marsilya ile görüşmelere başlayan Galatasaray'da transfer şoku yaşandı.
LAZIO DEVREYE GİRDİ!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme ekibi Lazio, Guendouzi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.
Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 24 yaşındaki yıldızı transfer listesinin ilk sırasına aldı.
Marsilya'nın Guendouzi'yi kolay bırakmayacağı ve Lazio'nun bu transferi gerçekleştirmek için önemli bir bütçe ayırması gerektiği ifade edildi.
MARSILYA 20 MİLYON EURO İSTİYOR!
Fransız ekibinin Guendouzi için 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinde olduğu belirtildi.
Lazio'nun bu talebe henüz yanıt vermediği ve taraflar arasında müzakerelerin sürdüğü bildirildi.