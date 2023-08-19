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TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine transfer yapmak isteyen Galatasaray'da operasyon son sürat devam ediyor. Listedeki isimlerle görüşmelerini sıklaştıran sarı-kırmızılılara öncelik verilen Matteo Guendouzi'den kötü haber geldi. Fransız yıldızın kulübü Marsilya, transferle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 09:56
BURAK ŞENTÜRK
TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Orta saha mevkisine takviye düşünen Galatasaray'a transferde kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Uzun süredir temaslarda bulunan sarı-kırmızılılar, son olarak Marsilya'da forma giyen Matteo Guendouzi'yi gündeme aldı.

TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Paredes, Renato Sanchez ve Fred gibi oyunculardan istediği dönüşü alamayan Cimbom'da öncelik Guendouzi olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Marsilya ile görüşmelere başlayan Galatasaray'da transfer şoku yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

LAZIO DEVREYE GİRDİ!
İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme ekibi Lazio, Guendouzi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, 24 yaşındaki yıldızı transfer listesinin ilk sırasına aldı.

TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Marsilya'nın Guendouzi'yi kolay bırakmayacağı ve Lazio'nun bu transferi gerçekleştirmek için önemli bir bütçe ayırması gerektiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

MARSILYA 20 MİLYON EURO İSTİYOR!
Fransız ekibinin Guendouzi için 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Marsilya'dan Guendouzi kararı! Galatasaray'a büyük şok

Lazio'nun bu talebe henüz yanıt vermediği ve taraflar arasında müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

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