Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, geçtiğimiz şubat ayında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla birlikte Aston Villa'ya kiraladı. İngiliz ekibinin sportif direktörü Monchi'nin İtalyan yıldızın transferi için yaptığı ayak oyunu ortaya çıktı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 12:19
TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Bu sezon kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla gündem olan Galatasaray'da flaş bir ayrılık gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, Aston Villa'ya transfer oldu.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Zaniolo'nun şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Buna göre Aston Villa'nın, 5 milyon Euro kiralama ücretinin yanı sıra maksimum 1 milyon 375 bin Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Zaniolo'nun satın alma opsiyonunun 22 milyon 500 bin Euro olduğu, buna ek olarak anlaşmada 15 milyon 500 bin Euro şarta bağlı bonuslar bulunduğu kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Öte yandan, transferin gerçekleşmesi durumunda sonraki satıştan Galatasaray'ın satış bedeli karının yüzde 10'unu elde edeceği duyuruldu.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Aston Villa'nın Nicolo Zaniolo transferinde ayak oyunları ile yaramadı…

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

MONCHI SATIN ALMA OPSİYONU KOYDURMAK İSTEMEDİ

Sabah'ın haberine göre; kulübün Sportif Direktörü olan ve geçen sezon Marcao'yu da Sevilla'ya götüren Monchi, oyuncunun geçmişte yaşadığı sakatlıkları öne sürüp zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istemedi.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Ancak Galatasaray cephesi geri adım atmadı ve futbolcuyu hemen İstanbul'a çağırıp takımda kalmasını sağlayacaklarını iletti.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Bu hamle sonrasında İngiliz ekibi yelkenleri suya indirdi ve Galatasaray'ın istediği şartlarda anlaşmayı kabul etti.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

Nicolo Zaniolo geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 10 lig maçına çıktı.

TRANSFER HABERİ - Aston Villa'dan Galatasaray'ı kızdıran hamle! Nicolo Zaniolo...

İtalyan futbolcu, 5 gollük bir performans sergiledi.

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