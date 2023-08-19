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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçının ardında flaş hakem eleştirisi!

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadeleden Galatasaray, 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Okan Buruk dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:33
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor maçının ardında flaş hakem eleştirisi!

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Galatasaray oldu. Maçın ardından sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Trabzonspor gibi çok büyük bir takımla oynadık. Bu maçlar bizim için de önemli oluyor. Seyircimiz de baskılı oyuna katıldı. Onlarla çok iyi işler yaptık. Oyuncularıma da teşekkür ederim."

Kulübeden oyuncuları alkışla destekledim. Başka biri olsa Barış'ın yerine oynamayabilirdi. Ağrıları vardı. Türk, yabancı herkes %100'ünü veriyor. Onlara sahada sahip çıkmamız lazım.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmedik.

Hakim Ziyech'e 'Hoş geldin' demek istiyorum. Maçtan sonra konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Güzel ve farklı bir tanıtım oldu. İyi oyuncularımız vardı, daha da iyi olduk. Rekabet artacak. Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Türkiye Kupası da hedeflerimizden. Tüm oyuncuları kullanacağım. Kritik maç oynadık, puan kaybına tahammülümüz yoktu. Avrupa'da başarı istiyoruz. Sokakların kutlamalarla dolduğu bir ortam yaşatmak istiyoruz. İnşallah olur.

Wilfried Zaha'nın %100 sahaya sürmek istiyoruz. Çok önemli bir sakatlığı yok ama onu korumak istiyoruz. Mayıs ayından beri oynamadı. Oyuncu da oynamak istiyor ama erken bir adım atmak istemiyoruz. Sakatlık gibi durumu yok, onu hazırlamak istiyoruz. Belki bir iki hafta daha onu hazırlama sürecimiz olur. En hazır şekilde onu oynatmak istiyoruz. Zaha'nın geri bildirimi önemliydi. Daha hazır halde oyuna sokacağız. Sezon çok uzun. Ona çok ihtiyacımız olacak.

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