Galatasaray'da Okan Buruk'tan Trabzonspor derbisi öncesi dikkat çeken sözler! "Fiziksel olarak hazırız"

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan kritik derbi öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Üst üste maçlar oynuyoruz. 25 Temmuz'da başladık. Bu bazen bazı oyuncuların ve hocaların hoşuna gidiyor, bazılarının gitmiyor. 4 günlük ara oldu, 3 gün dinlendik. Fiziksel olarak hazırız. Mental anlamda da hazır duruma geliyoruz. Maçın başından itibaren kendi oyunumuzu ortaya koymak istiyoruz. Engelino dışında geçen seneki kadro ile çıkıyoruz. Trabzonspor'un ilk hafta maçını izledik ve ona göre analiz yaptık. Trabzonspor önemli bir takım ve kazanmak istiyoruz.