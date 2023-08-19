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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Trabzonspor maçı sonrası flaş sözler!

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:39
Galatasaray'da Mauro Icardi'den Trabzonspor maçı sonrası flaş sözler!

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından Mauro Icardi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ICARDI'NİN AÇIKLAMALARI:

Önemli bir maçtı bizim için. Derbi diyebileceğimiz bir maç. Kazandığımız için memnunuz. İlk maçta berabere kaldık, onun da verdiği motivasyon vardı. Golleri attığım için mutluyum. Biz kazandık o yüzden mutluyum.

Şampiyon takıma geliyorlar. Başkanımız da ona göre oyuncu getiriyor. Her birinin kendini göstermesi gerekiyor. Kendilerini gösterince takım daha da ileriye gidecektir.

Tabii ki ben hırslı bir oyuncuyum. Olabildiğinde çok gol atmaya çalışacağım. Asıl amacımız şampiyon olmak ama bununla birlikte daha çok gol atmaya çalışacağım. Hepimizin daha iyi olması gerekiyor. Bu sezon da olabilecek en yüksek noktaya çıkmak için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşünüyorum.

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