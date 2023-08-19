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Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı sonrası flaş sözler! "Kaç yıllık hakemsin"

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek maçın hakemi Atilla Karaoğlan hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 01:37 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 01:43
Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Trabzonspor maçı sonrası flaş sözler! "Kaç yıllık hakemsin"

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadelede hakem Atilla Karaoğlan'ın verdiği kararlar sarı-kırmızılı tribünlerden tepki çekti.

Maçın ardından ise Dursun Özbek'ten hakem Atilla Karaoğlan'a flaş eleştiriler geldi.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARI:

Sacha Boey'in çenesine direk atıldı. Bunun takipçisi olacağız. Bakalım dirsek atılınca penaltı çalacaklar mı? Dries Mertens'e tekme atılıyor ve çorabı yırtılıyor. Ceza sahası içerisinde tekme atılınca penaltı verilecek mi, verilmeyecek mi? TFF izlesin ve yorum yapsın. Aksi takdirde bu büyüyecek ve köpürecek. Atilla Karaoğlan'a bakalım TFF ne yapacak? Aranızda bir kişi 'Öyle olmadı, böyle oldu' diyecek var mı?"

Galatasaray'ın lehine çal, aleyhine çalma demiyoruz. Trabzonspor aleyhine yapıldıysa o da büyük bir hata. Hakemin ne kadar büyük maç yönetmediğinin delili bu.

Çok iyi bir takımımız var. Böyle kötü anılarla, iyi sonuçlar gelmesini konuşmakta fayda yok. Galip bitirdik ama öyle olaylar yaşandı ki. Siz de izleyin, bakın.

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