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GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor derbi müsabakasında karşı karşıya gelecek. Rams Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Atilla Karaoğlan, kritik maçta düdük çalacak. VAR'da ise Alper Ulusoy yer alacak. Zorlu karşılaşma öncesi 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | SON DAKİKA HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 20:37
GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI CANLI 📺 | Galatasaray - Trabzonspor maçı ilk 11'leri belli oldu!

Galatasaray - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Galatasaray ile Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor.

Peki, Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Trabzonspor maçı 19 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports 1'te canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Benkovic, Denswil, Eren, Kourbelis, Bakasetas, Abdülkadir, Bardhi, Trezeguet, Umut.

136. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 135 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 60 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan karşılaşmalarda Aslan 176, Karadeniz ekibi ise 152 kez rakip fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona ererken, İstanbul'daki maçı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

LİGDE 101. MAÇ

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 100 karşılaşmada ise Galatasaray 43 defa 3 puan sevinci yaşarken, Trabzonspor da 32 kez sahadan galip ayrıldı. 25 maçta ise kazanan çıkmadı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 129, bordo-mavililer ise 115 gol attı.

BU SEZON 5 RESMİ MAÇ OYNADI

Galatasaray, bu sezon şimdiye kadar 5 resmi maç oynadı ve 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Aslan, 3. ön eleme turunda da Olimpija Ljubljana'yı 3-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti. Galatasaray, son olarak Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda golsüz berabere kaldı.

SON 10 MAÇTA İKİ TAKIM DA 3'ER KEZ KAZANDI

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 maçta beraberlikler dikkat çekiyor. Geride kalan 10 müsabakada 4 karşılaşma berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer de 3 kez kazanan taraf oldu.

OKAN BURUK, TRABZONSPOR'A KARŞI 14 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde bugüne kadar Trabzonspor ile 14 kez karşılaştı. Buruk; Galatasaray, Başakşehir, Akhisarspor, Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Elazığspor ile bordo-mavililere karşı oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

ASLAN, EVİNDE 17 KARŞILAŞMADA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de evinde oynadığı son 17 müsabakada kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, sahasında son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a karşı aldı. Cimbom, geride kalan 17 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

SON 7 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz sezon deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından geçtiğimiz sezon oynadığı 6, bu sezon da 1 maç olmak üzere toplam 7 mücadelede 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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