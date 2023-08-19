Galatasaray - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası derbiye sahne olacak. Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Rams Park'ta oynanacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

İlk maçtan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, seyircisi önünde ilk galibiyetini almak istiyor. Sezonu 3 puanla başlayan konuk ekip Trabzonspor ise, zorlu deplasmandan kayıpsız dönmek istiyor.

Kritik karşılaşmanın VAR hakemi de açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak.