Haberler Galatasaray Galatasaray Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi! İşte yıldız isim için ödenecek rakam

Galatasaray Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi! İşte yıldız isim için ödenecek rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Chelsea'nin Faslı orta sahası Hakim Ziyech'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılılara maliyeti de belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:38 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 22:44
Galatasaray Hakim Ziyech'i KAP'a bildirdi! İşte yıldız isim için ödenecek rakam

Galatasaray transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Hakim Ziyech'i resmen kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki yıldız oyuncuyu bedelsiz satın alma opsiyonuyla Chelsea'den kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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