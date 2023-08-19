Dominguez iddiası

Bu sezon transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin, bu kez Nicolas Dominguez için kapıştığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Bologna'nın orta sahası şimdi de Galatasaray'ın gündemine geldi. 25 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan Cimbom, ilk teklifini satın alma opsiyonlu kiralama olarak sundu. 3+7 milyon euro'luk teklif şimdilik geri çevrilirken; orta saha transferine yüksek bir bütçe ayıran Cimbom'un daha iyi bir öneriyle gidebileceği bildirildi. Bologna'nın 15 milyon euro talep ettiği başarılı oyuncunun adı Milan'la da anılıyor.