Haberler Galatasaray Dominguez iddiası

Dominguez iddiası

Galatasaray Fenerbahçe’nin de ilgilendiği Arjantinli orta saha için Bologna’ya ilk teklifi yaptı. İtalyanlar 15 milyon euro istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Dominguez iddiası

Bu sezon transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin, bu kez Nicolas Dominguez için kapıştığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Bologna'nın orta sahası şimdi de Galatasaray'ın gündemine geldi. 25 yaşındaki oyuncu için nabız yoklayan Cimbom, ilk teklifini satın alma opsiyonlu kiralama olarak sundu. 3+7 milyon euro'luk teklif şimdilik geri çevrilirken; orta saha transferine yüksek bir bütçe ayıran Cimbom'un daha iyi bir öneriyle gidebileceği bildirildi. Bologna'nın 15 milyon euro talep ettiği başarılı oyuncunun adı Milan'la da anılıyor.

DİĞER
Bıktıran hikayede yeni gelişme! Lara Zeliha Acar’dan Emre Aşık’a şok suçlama: Eski eşi Yağmur Sarnıç aleyhine delil toplamayınca beni tehdit etti!
CHP'de bir skandal daha! CHP’li Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hastane yolu inadının arkasından eşine ait arazi çıktı
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Timur yalanlamıştı...
İngiliz ekibinin Nelsson inadı! Teklif yükselttiler
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor"
G.Saray'dan istediği rakam dudak uçuklattı
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
30. POMEM sınavı ne zaman 2023?
AÖF yaz okulu sınavı giriş belgesi 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor" Çarpıcı Buruk yorumu! "İşi geçen yıldan daha zor" 07:39
Serkan Asan Pendikspor'da! Serkan Asan Pendikspor'da! 06:05
Ziyech G.Saray için İstanbul'a geldi Ziyech G.Saray için İstanbul'a geldi 01:15
G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! G.Saray Zaniolo'yu resmen açıkladı! 01:15
12 Dev Adam finalde! 12 Dev Adam finalde! 01:15
Ezeli rakiplere transferde kötü haber! Ezeli rakiplere transferde kötü haber! 01:15
Daha Eski
Kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro... Kasa transferle dolacak! Tam 30 milyon euro... 01:15
Trabzonspor G.Saray maçı için İstanbul'a gitti Trabzonspor G.Saray maçı için İstanbul'a gitti 01:15
G.Saray'dan Partey bombası! G.Saray'dan Partey bombası! 01:15
İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" 01:15
Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" 01:15
Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! Süper Lig'de 3. ve 4. haftanın programı açıklandı! 01:15