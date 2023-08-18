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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiraladı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nicolo Zaniolo'nun, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiralandığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada İngiliz ekibiyle yapılan anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 22:18 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 22:44
TRANSFER HABERİ - Galatasaray Nicolo Zaniolo'yu Aston Villa'ya kiraladı!

Galatasaray, 24 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu İngiliz ekiplerinden Aston Villa'ya kiraladığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Nicol Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir."

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