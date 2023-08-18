GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

Galatasaray'da, sezonun flaş transferi Wilfried Zaha sürpriz bir hamle yaptı.
Galatasaray'da, sezonun flaş transferi Wilfried Zaha sürpriz bir hamle yaptı.
Fildişi Sahilli oyuncu, servetinin bir kısmıyla kulüp sahibi oldu.
The Sun'da yer alan habere göre, Fildişili Sahilli oyuncu ülkesinin 4. lig takımı Espoir Club D'abengourou'yu satın aldı.
Zaha'nın genç oyunculara fırsatlar sağlamak için böyle bir adım attığı vurgulandı.
10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.
Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü.
Alt yaş milli takımlarından İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı.
Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gole imzasını attı.
30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...