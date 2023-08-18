Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın sezon başında renklerine bağladığı Fildişi Sahilli yıldız futbolcu Wilfried Zaha, sürpriz bir hamle yaparak kulüp satın aldı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 09:57
GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

Galatasaray'da, sezonun flaş transferi Wilfried Zaha sürpriz bir hamle yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

Fildişi Sahilli oyuncu, servetinin bir kısmıyla kulüp sahibi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

The Sun'da yer alan habere göre, Fildişili Sahilli oyuncu ülkesinin 4. lig takımı Espoir Club D'abengourou'yu satın aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

Zaha'nın genç oyunculara fırsatlar sağlamak için böyle bir adım attığı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

10 Kasım 1992 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen Wilfried Zaha, kariyerine Crystal Palace altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

Yıldız futbolcu Manchester United ve Cardiff'te forma giydikten sonra 2015'te Crystal Palace'a döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

Alt yaş milli takımlarından İngiltere'de forma giyen Zaha, A milli takım tercihini Fildişi Sahili'nden yana kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

Zaha, Fildişi formasıyla çıktığı 31 maçta 5 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaha'dan flaş hamle! Kulüp satın aldı

30 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon euro...

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de hareketli saatler! Livakovic gelmezse Fred dünya yıldızı için devreye girecek
Ekrem İmamoğlu'nun tavşan adayı Özgür Özel'e 'dar alan' markaj: 'İstifanı ver' baskısı başlıyor!
2 günlük süre bugün bitiyor! Livakovic olmazsa...
İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan Partey bombası!
G.Saray'a müjde! Ziyech'ten iyi haber geldi
Bim aktüel ürünler kataloğu 18 Ağustos Cuma
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
Evden çıkacaklar dikkat: Megakent uçacak!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? Antalyaspor - Konyaspor maçı hangi kanalda? 09:42
İstanbulspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? İstanbulspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? 09:38
F.Bahçe'de ayrılık! Bonservis bedeli... F.Bahçe'de ayrılık! Bonservis bedeli... 09:27
İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" İki isme sert eleştiri! "Gezimeyi tercih ettiler" 09:09
Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" Flaş yorum! "Tam bir ustalar geçidi" 08:54
F.Bahçe play-off'a yükseldi! F.Bahçe play-off'a yükseldi! 01:17
Daha Eski
Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 01:17
İsmail Kartal'dan yaşanan olaylara sert tepki! İsmail Kartal'dan yaşanan olaylara sert tepki! 01:17
İşte ülke puanı sıralamasında son durum! İşte ülke puanı sıralamasında son durum! 01:17
F.Bahçe'den Slovenya'daki olaylarla ilgili açıklama! F.Bahçe'den Slovenya'daki olaylarla ilgili açıklama! 01:17
Walcott futbolu bıraktı! Walcott futbolu bıraktı! 01:19
Resmi açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlığı... Resmi açıklama geldi! Shane Larkin'in sakatlığı... 01:19