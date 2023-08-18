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GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in gece saatlerinde İstanbul'a geleceği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 17:13 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 17:18
GALATASARAY HABERLERİ - Hakim Ziyech İstanbul'a geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda öncelik orta saha hattı...

A Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in gece saatlerinde İstanbul'a geleceği bildirildi.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı. Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

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