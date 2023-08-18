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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılılar, orta saha takviyesi için gündemine aldığı Nicolas Dominguez'e teklif götürdü. İşte detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 14:48
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye için harekete geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Hürriyet'te ye alan habere göre sarı kırmızılılar 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için İtalyan ekibine peşin ödeme kaydı ile 3 milyon euro kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu olarak da 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Bologna kulübü birçok talibi bulunan Nicolas Dominguez için Galatasaray'ın yaptığı bu teklifini reddetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

28 Haziran 1998 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Profesyonel futbol kariyerine Velez altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Ardından İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Orta sahanın merkezinde görev yapan Dominguez, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Başarılı oyuncu, Arjantin Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

25 yaşındaki genç yıldızın Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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