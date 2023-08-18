GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'ın Nicolas Dominguez teklifi ortaya çıktı!

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye için harekete geçti.
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, orta sahaya takviye için harekete geçti.
Hürriyet'te ye alan habere göre sarı kırmızılılar 25 yaşındaki Arjantinli orta saha için İtalyan ekibine peşin ödeme kaydı ile 3 milyon euro kiralama ve zorunlu satın alma opsiyonu olarak da 7 milyon euro'luk bir teklifte bulundu.
Bologna kulübü birçok talibi bulunan Nicolas Dominguez için Galatasaray'ın yaptığı bu teklifini reddetti.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
28 Haziran 1998 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Velez altyapısında başladı.
Ardından İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu.
Orta sahanın merkezinde görev yapan Dominguez, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Başarılı oyuncu, Arjantin Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
25 yaşındaki genç yıldızın Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
İtalyan pasaportu da bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...