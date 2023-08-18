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Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber! Transferde rakip çıktı

Son dakika transfer haberleri: Transfer döneminde birçok kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Galatasaray, Tanguy Ndombele için de yarışa girdi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen her iki takım da Fransız oyuncuyu kadrosunda görmek istiyor. Öte yandan Süper Lig devlerine transferde Fransa'dan rakip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 19:44
TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe yaz transfer döneminde yaptıkları transferlerle adından söz ettirerek büyük ses getirdi.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Daha önce defalarca şahit olduğumuz gibi, iki İstanbul devi bu süreçte de yıldız isimler için birkaç kez karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

İki ekip ilk olarak Wilfried Zaha için transfer yarışına girmişti.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katan taraf oldu.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Cimbom tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Zaha yıllık 4.350.000 euro garanti ücret kazanacak.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Ayrıca 2.330.000 euro imza parası aldı.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Devler Manchester United'ın yıldız ismi Fred için de karşı karşıya gelmişti.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı ismi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Kurmaylar, tecrübeli oyuncu için İngiliz devine 9.750.000 euro ödeme yapacak.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Yapılacak ödeme ise 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecek.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Yönetim, Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon 3. kez transferde karşı karşıya.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen iki kulüpte aynı isme yöneldi.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

İstanbul devleri, bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele için yarışta.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Daha önce iki ekibin de yıldız oyuncu için 10 milyon euroluk teklif yaptığı biliniyordu.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Ancak Londra takımı ise 26 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro istiyor.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Ada basını ise pazarlıklar ile bu fiyatın 15 milyon euro seviyelerine inebileceğini belirtmişti.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Ndombele'nin Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

İngiliz ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou da Fransız oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Ndombele'nin de Süper Lig'i bir seçenek olarak görmediği ve bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini dikkate almadığı da biliniyor.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Aspor.com.tr Editörü Ali Genç'in Mercato Foot Anglais'ten derlediği habere göre ise Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde rakip çıktı.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Fransız ekibi Stade Rennais, Ndombele'ye talip oldu.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio daha önce Ndombele ile Olympique Lyon'da çalışmıştı.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Bu açıdan Stade Rennais, transferde bir adım önde gözüküyor.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Ndombele'nin Tottenham ile 2 yıllık sözleşmesi kaldı.

TRANSFER HABER, - Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber!

Oyuncunun değeri ise 22 milyon euro.

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