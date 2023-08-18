Fenerbahçe ve Galatasaray'a Ndombele'den kötü haber! Transferde rakip çıktı

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe yaz transfer döneminde yaptıkları transferlerle adından söz ettirerek büyük ses getirdi.
Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe yaz transfer döneminde yaptıkları transferlerle adından söz ettirerek büyük ses getirdi.
Daha önce defalarca şahit olduğumuz gibi, iki İstanbul devi bu süreçte de yıldız isimler için birkaç kez karşı karşıya geldi.
İki ekip ilk olarak Wilfried Zaha için transfer yarışına girmişti.
Sarı-kırmızılılar, Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna katan taraf oldu.
Cimbom tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Zaha yıllık 4.350.000 euro garanti ücret kazanacak.
Ayrıca 2.330.000 euro imza parası aldı.
Devler Manchester United'ın yıldız ismi Fred için de karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı ismi kadrosuna kattı.
Kurmaylar, tecrübeli oyuncu için İngiliz devine 9.750.000 euro ödeme yapacak.
Yapılacak ödeme ise 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecek.
Yönetim, Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ve Galatasaray bu sezon 3. kez transferde karşı karşıya.
Merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen iki kulüpte aynı isme yöneldi.
İstanbul devleri, bonservisi Tottenham'da bulunan Tanguy Ndombele için yarışta.
Daha önce iki ekibin de yıldız oyuncu için 10 milyon euroluk teklif yaptığı biliniyordu.
Ancak Londra takımı ise 26 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro istiyor.
Ada basını ise pazarlıklar ile bu fiyatın 15 milyon euro seviyelerine inebileceğini belirtmişti.
Ndombele'nin Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou da Fransız oyuncuyu yeni sezonda kadroda düşünmüyor.
Ndombele'nin de Süper Lig'i bir seçenek olarak görmediği ve bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini dikkate almadığı da biliniyor.
Aspor.com.tr Editörü Ali Genç'in Mercato Foot Anglais'ten derlediği habere göre ise Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde rakip çıktı.
Fransız ekibi Stade Rennais, Ndombele'ye talip oldu.
Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio daha önce Ndombele ile Olympique Lyon'da çalışmıştı.
Bu açıdan Stade Rennais, transferde bir adım önde gözüküyor.
Ndombele'nin Tottenham ile 2 yıllık sözleşmesi kaldı.
Oyuncunun değeri ise 22 milyon euro.
Tottenham 2019 yılında Olympique Lyon'dan 62 milyon euroya transfer etmişti.