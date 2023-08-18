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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Samsunspor Umut Meraş'a talip oldu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Beşiktaş forması giyen milli sol bek Umut Meraş'a talip oldu. (BJK transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 10:28
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Samsunspor Umut Meraş'a talip oldu!

Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'a, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor talip oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Samsunspor Umut Meraş'a talip oldu!

48 kez Beşiktaş formasını giyen Umut'un 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Samsunspor Umut Meraş'a talip oldu!

Teknik direktör Şenol Güneş, "Umut Meraş'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz" demişti.

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