BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Samsunspor Umut Meraş'a talip oldu!

Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'a, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor talip oldu.
Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'a, Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor talip oldu.
48 kez Beşiktaş formasını giyen Umut'un 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, "Umut Meraş'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz" demişti.
27 yaşındaki Umut Meraş, 15 kez A Milli Futbol Takımı'nın formasını terletti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1 milyon euro...