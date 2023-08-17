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Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sözleri! Ziyech, Sergio Ramos ve Guendouzi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray Adası'nda düzenlenen yemek öncesi açıklamalarda bulundu. Timur, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini açıkladığı videoya sert tepki gösterdi. Öte yandan Hakim Ziyech, Sergio Ramos ve Matteo Guendouzi transferleriyle ilgili son bilgileri paylaştı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 21:13 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 21:29
Galatasaray'da Erden Timur'dan transfer sözleri! Ziyech, Sergio Ramos ve Guendouzi...

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray Adası'nda düzenlenen yemek öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ZIYECH'TE AŞAMA KAYDETTİK"

Hakim Ziyech konusunda belli bir aşamaya geldik. Görüşmeler sürüyor, bittiğinde duyuracağız. Sağlık konusunda bu saniyeye kadar bir sıkıntı çıkmadı.

"BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI YAKIŞIKSIZ"

Beşiktaş'ın transfer açıklaması son derece yakışıksız. Şu memlekette insanları bölmeye çalışıyorsan bu tip şeyler yaparsın. Biz sporu birleştirmek için yapıyoruz.

"RASHICA SON DAKİKAYA KADAR BEKLEDİ"

Rakiplerimiz de çok iyi transferler yaptı. Rashica beğendiğimiz bir oyuncuydu. Bu süreç içerisinde görüştük. Bizi son dakikaya kadar bekledi ama transfer dinamik bir süreç. 40 gündür beklettiğimiz oyuncular var ama biz kaliteyi belli bir yere çekmek istiyoruz.

Galatasaray olarak transfer yapma şeklini Türkiye'de değiştirdik. Biz yapabileceğimizin en iyisini yapmak istiyoruz. En ideal takımı kurmak istiyoruz.

Bu çalım işlerine çok bulaştık. Kimsenin çalım yediğini düşünmüyorum. Herkes ihtiyacı şeklinde transfer yapıyor. Bizim çalım yaptığımız düşünülen transferlerde naralar atmadık. Elimizde belgeler ve mesajlar var. Çalım diye bir şey yok.

"GUENDOUZI LİSTEMİZDE YOK"

Matteo Guendouzi listemizde yok.

Ramos herkesin listesinde vardır ama bütçeler ve istekler sıkıntı. Bizim yaptığımız transferler ihtiyaç için yapılan transferler. Galatasaray ve Türk futbolunun gelişmesi için risk almamız gerekiyor. Doğruyu yapmamız lazım. Hayalimizdeki en uçtaki isme kadar gideceğiz, alırız yada alamayız... Stoper konusunda alacağımız isim çok iyi bir oyuncu olacak.

Rekabeti başka bir yere çektiğimiz için çok mutluyum. Rakiplerimiz de çok iyi kadrolar kurdu.

ZANIOLO TRANSFERİNDE SON DURUM

Zaniolo, Aston Villa ile son aşamaya geldik. 35 milyon Euro'dan daha fazla para kazanmak için bonusları zorladık. Ondan amacımız para kazanmaktı. Tete'de de aynı amacımız var.

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