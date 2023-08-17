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GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın bir süre önce gündemine gelen Joao Felix'te flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli futbolcunun, Atletico Madrid'den ayrılmak istediği ifade edildi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 10:03
GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Atletico Madrid'de beklentilerin altında kalan ve bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Joao Felix'in, kulüple ilişkisinin kesilmesini istediği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Akşam'ın aktardığına göre İspanyol basını, taraftarların hakaretlerine maruz kaldığı için büyük rahatsızlık duyan Felix'in acil ayrılık talebini yönetime ilettiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Atletico Madrid'de bir türlü istediği ortamı bulamayan Felix'in Simeone'yle de anlaşamadığı için daha fazla değer göreceği bir yere gitmek istediği vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Ailesinin de Madrid'den ayrılmak için oyuncuya baskı yaptığı kaydedilirken oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yeniden kiralık olarak gönderilme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Joao Felix, 2019'da 127 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan Atletico'ya transfer olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Kendisi için ödenen paranın hakkını veremediği için sürekli eleştirilen 23 yaşındaki Portekizli, geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

JOAO FELIX KİMDİR?

10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi. Felix'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Portekiz Milli Takımı ile 31 maça çıkan Joao Felix, 5 gole imzasını attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Forvet arkası olarak görev yapan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 50 milyon euro...

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