GALATASARAY HABERLERİ - Yönetimden flaş talep! Aslan'a Joao Felix müjdesi

Atletico Madrid'de beklentilerin altında kalan ve bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Joao Felix'in, kulüple ilişkisinin kesilmesini istediği ortaya çıktı.
Atletico Madrid'de beklentilerin altında kalan ve bir süre önce Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Joao Felix'in, kulüple ilişkisinin kesilmesini istediği ortaya çıktı.
Akşam'ın aktardığına göre İspanyol basını, taraftarların hakaretlerine maruz kaldığı için büyük rahatsızlık duyan Felix'in acil ayrılık talebini yönetime ilettiği kaydedildi.
Atletico Madrid'de bir türlü istediği ortamı bulamayan Felix'in Simeone'yle de anlaşamadığı için daha fazla değer göreceği bir yere gitmek istediği vurgulandı.
Ailesinin de Madrid'den ayrılmak için oyuncuya baskı yaptığı kaydedilirken oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle yeniden kiralık olarak gönderilme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
Joao Felix, 2019'da 127 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'dan Atletico'ya transfer olmuştu.
Kendisi için ödenen paranın hakkını veremediği için sürekli eleştirilen 23 yaşındaki Portekizli, geçen sezonu Chelsea'de kiralık geçirmişti.
JOAO FELIX KİMDİR?
10 Kasım 1999 tarihinde Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.
Daha sonra Padroense ve Benfica altyapılarında forma giydi ve 2018'de Benfica'da A takıma yükseldi.
2019 yılında 127 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'in yolunu tuttu.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Chelsea'de kiralık olarak geçirdi. Felix'in Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.
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