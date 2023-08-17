Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray Kulübü ile SIXT arasında yapılan futbol A takımı ana sponsorluk anlaşmasının imza töreni Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Galatasaray Adası'nda gerçekleştiriliyor.

ICARDI'NİN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Bu formayı geçen sene kiralık oyuncu olarak giymiştim. Bu sene artık bu ailenin parçası olarak giyiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu forma için elimden gelen her şeyi vereceğim. İlk senemde şampiyon olduk, umarım önümüzdeki senelerde de devam edecek.

DURSUN ÖZBEK'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilgi çok değerli. Biz hedeflerimize ulaşmak için bizimle aynı hayalleri taşıyan markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray'ın kültüründe zorla yapılmış sponsorluklar yoktur.