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Zaha hareket getirdi

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Zaha, dün ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. 2. yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun yerine giren Zaha, oyuna hareket getirirken Galatasaray hücumda sol kanadı daha fazla kullanmaya başladı. 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu ayrıca maç boyunca top ayağına geldikçe yaptığı klas hareketlerle taraftarından alkış aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Zaha hareket getirdi
Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Zaha, dün ilk kez sarı-kırmızılı taraftarlarla buluştu. 2. yarıda Kerem Aktürkoğlu'nun yerine giren Zaha, oyuna hareket getirirken Galatasaray hücumda sol kanadı daha fazla kullanmaya başladı. 30 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu ayrıca maç boyunca top ayağına geldikçe yaptığı klas hareketlerle taraftarından alkış aldı.
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