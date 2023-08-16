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Tete uzun bir süreç

Tete'de F.Bahçe'nin hukukçularına göre; kontratını FIFA'nın kendisine tanıdığı 30 Haziran'a kadar feshetmedi. Bu da Shakhtar'a tazminat hakkı veriyor ve F.Bahçe de bu yüzden çekildi. G.Saray'ın hukukçularına göre ise; FIFA'nın buradaki oyuncular için çıkardığı Ek-7 maddesi var. Negatf bir durum olsa bile FIFA ve CAS süreci uzun soluklu olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Tete uzun bir süreç
Tete'de F.Bahçe'nin hukukçularına göre; kontratını FIFA'nın kendisine tanıdığı 30 Haziran'a kadar feshetmedi. Bu da Shakhtar'a tazminat hakkı veriyor ve F.Bahçe de bu yüzden çekildi. G.Saray'ın hukukçularına göre ise; FIFA'nın buradaki oyuncular için çıkardığı Ek-7 maddesi var. Negatf bir durum olsa bile FIFA ve CAS süreci uzun soluklu olacak.
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