Tete uzun bir süreç

Tete'de F.Bahçe'nin hukukçularına göre; kontratını FIFA'nın kendisine tanıdığı 30 Haziran'a kadar feshetmedi. Bu da Shakhtar'a tazminat hakkı veriyor ve F.Bahçe de bu yüzden çekildi. G.Saray'ın hukukçularına göre ise; FIFA'nın buradaki oyuncular için çıkardığı Ek-7 maddesi var. Negatf bir durum olsa bile FIFA ve CAS süreci uzun soluklu olacak.
Tete'deF.Bahçe'nin hukukçularına göre; kontratını FIFA'nın kendisine tanıdığı 30 Haziran'a kadar feshetmedi. Bu da Shakhtar'a tazminat hakkı veriyor ve F.Bahçe de bu yüzden çekildi. G.Saray'ın hukukçularına göre ise; FIFA'nın buradaki oyuncular için çıkardığı Ek-7 maddesi var. Negatf bir durum olsa bile FIFA ve CAS süreci uzun soluklu olacak.