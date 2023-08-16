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SON DAKİKA - Galatasaray Hakim Ziyech ile anlaştı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in, Galatasaray'la anlaştığı ve yıldız ismin İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 13:31
SON DAKİKA - Galatasaray Hakim Ziyech ile anlaştı!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda öncelik orta saha hattı...

A Spor'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in, Galatasaray'la anlaştığı ve yıldız ismin İngiltere'de sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

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