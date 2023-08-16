Rashica'nın yeri dolar

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Olimpija maçı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Öncelikle Rashica'nın Beşiktaş'a gitmesini değerlendiren Buruk, "Sağ kanatta birçok alternatifimiz var. Biliyorsunuz oraya Tetteh de geldi. Sonuçta elimizde iyi oyuncular var ve yeni futbolcular da bakıyoruz. Bir orta saha, kanat ve stoper takviyesi için çalışıyoruz. Ayrıca Zaniolo, Premier Lig'de oynamak istiyor. Bu transfer de olacak gibi. Ama son olarak ne olur bilemem" ifadesini kullandı.

LUCAS'IN KAYBI KÖTÜ

Buruk maçla ve ve yeni rakip Molde ile ilgili de şunları söyledi: İyi başladık, istekli başladık. Önde presimizi yaptık, top bizdeyken iyi işler yaptık. Rakibe fırsat vermedik. Lucas'ın atılması ile beraber eksilerimiz oldu. Lucas'ın kaybı kötü oldu. Büyük ihtimalle iki maçta da olmayacak. Kuzeye gideceğiz, iki takım da sentetik sahada oynuyor. Birbirine yakın ekipler. Linnes'in attığı golle turladılar.