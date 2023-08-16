Galatasaray'ın gurbetçi stoperi Kaan Ayhan, Molde'yle eşleşmeleriyle ilgili sürpriz bir yorumda bulundu. Ayhan, "Hepimiz Molde'yi istedik. Milli Takım'la Faroe Adaları'nda pek güzel anılarımız yok. Benim tercihim, öyle diyeyim, Molde'ydi. Bu şekilde devam edip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'ıngurbetçi stoperi Kaan Ayhan, Molde'yle eşleşmeleriyle ilgili sürpriz bir yorumda bulundu. Ayhan, "Hepimiz Molde'yi istedik. Milli Takım'la Faroe Adaları'nda pek güzel anılarımız yok. Benim tercihim, öyle diyeyim, Molde'ydi. Bu şekilde devam edip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.