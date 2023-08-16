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Hedef Soumare

Torreira'nın yanına oyuncu düşünen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu: Boubakary Soumare... Leicester City ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Soumare, Championship'e düşen takımında oynamak istemiyor. 24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız orta saha ile temasa geçen Galatasaray, İngilizler'n çift haneli bonservis beklentisi karşısında kiralama formülünü zorluyor. Leicester, 20 milyon Euro yatırım yaptığı Soumare için teklifte bulunan Sevilla ile de görüşme halinde. Alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Fransa milli formasını giyen Soumare, PSG altyapısında yetiştikten sonra Lille'de oynadı. Defansif yönü güçlü olan oyuncu ile Başkan Vekili Erden Timur görüşmelerde bulunuyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Hedef Soumare
Torreira'nın yanına oyuncu düşünen yönetim, aradığı ismi İngiltere'de buldu: Boubakary Soumare... Leicester City ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Soumare, Championship'e düşen takımında oynamak istemiyor. 24 yaşındaki Senegal asıllı Fransız orta saha ile temasa geçen Galatasaray, İngilizler'n çift haneli bonservis beklentisi karşısında kiralama formülünü zorluyor. Leicester, 20 milyon Euro yatırım yaptığı Soumare için teklifte bulunan Sevilla ile de görüşme halinde. Alt yaş kategorilerinde düzenli olarak Fransa milli formasını giyen Soumare, PSG altyapısında yetiştikten sonra Lille'de oynadı. Defansif yönü güçlü olan oyuncu ile Başkan Vekili Erden Timur görüşmelerde bulunuyor.
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