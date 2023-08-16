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Galatasaray'dan Hakim Ziyech bombası! Türkiye'ye geliyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geldiği ifade edildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:24 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 11:44
Galatasaray'dan Hakim Ziyech bombası! Türkiye'ye geliyor

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükselen Galatasaray, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda öncelik orta saha hattı...

The Guardian'da yer alan habere göre Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılacak olan Faslı futbolcu Hakim Ziyech, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Türkiye'ye geliyor.

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı. Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax ve Chelsea formaları giydi. Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 54 karşılaşmada 20 gole imzasını attı.

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor. 1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Hakim Ziyech'in Chelsea ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro...

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