Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 19 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.45'te oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2'nci haftada dijital atama yöntemi ile belirlenen maçları yönetecek hakemler şöyle:
18 AĞUSTOS CUMA
21.00 İstanbulspor-Kayserispor: Sarper Barış Saka
21.00 Antalyaspor-Konyaspor: Ali Şansalan
19 AĞUSTOS CUMARTESİ
19.15 Çaykur Rizespor-Alanyaspor: Yiğit Arslan
21.45 Hatayspor-Kasımpaşa: Mert Güzenge
21.45 Galatasaray-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20 AĞUSTOS PAZAR
19.15 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük: Burak Şeker
21.45 Beşiktaş-Pendikspor: Kadir Sağlam
21.45 Gaziantep FK-Sivasspor: Arda Kardeşler
21 AĞUSTOS PAZARTESİ
21.00 Samsunspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
21.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor: Cihan Aydın