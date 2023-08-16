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GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, 8+3 yabancı kuralı nedeniyle yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Merih Demiral'dan sonuç alamayan sarı-kırmızılılar, bir başka milli futbolcu için girişimlerde bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:00
GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Merih Demiral'ı isteyen ancak kadrosuna katamayan G.Saray'da yerli oyuncu arayışı devam ediyor...

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Listenin ilk sırasında ise Roma forması giyen Zeki Çelik bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Akşam'ın haberine göre; 26 yaşındaki sağ bek için girişimler devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Sarı-Kırmızılılar, bu transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Zeki Çelik geçen sezon Roma formasıyla 34 maça çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

2 bin 28 dakika sahada kalırken 1 defa asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Milli yıldız gol sevinci ise yaşayamadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Zeki Çelik'in Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Öte yandan Zeki Çelik'in olası transferiyle birlikte sağ bek rotasyonunda köklü değişiklikler söz konusu.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Sergio Ramos ile anlaşma sağlanması durumunda Dubois ve Boey'e gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Boey ile bazı İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor.

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