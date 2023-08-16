GALATASARAY HABERLERİ: Transfer listesinin başındaki Türk! Kısa süre içinde...

Merih Demiral'ı isteyen ancak kadrosuna katamayan G.Saray'da yerli oyuncu arayışı devam ediyor...
Merih Demiral'ı isteyen ancak kadrosuna katamayan G.Saray'da yerli oyuncu arayışı devam ediyor...
Listenin ilk sırasında ise Roma forması giyen Zeki Çelik bulunuyor.
Akşam'ın haberine göre; 26 yaşındaki sağ bek için girişimler devam ediyor.
Sarı-Kırmızılılar, bu transferi kısa süre içinde bitirmek istiyor.
Zeki Çelik geçen sezon Roma formasıyla 34 maça çıktı.
2 bin 28 dakika sahada kalırken 1 defa asist yaptı.
Milli yıldız gol sevinci ise yaşayamadı.
Zeki Çelik'in Roma ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
Öte yandan Zeki Çelik'in olası transferiyle birlikte sağ bek rotasyonunda köklü değişiklikler söz konusu.
Sergio Ramos ile anlaşma sağlanması durumunda Dubois ve Boey'e gelen teklifler de değerlendirmeye alınacak.
Boey ile bazı İngiliz ekipleri yakından ilgileniyor.