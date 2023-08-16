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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Galatasaray, orta saha için rotasını Nicolas Dominguez'e çevirdi. İşte önerilen rakam ve detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 12:07
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

Fred'in Fenerbahçe'ye, Paredes'in Roma'ya gitmesinin ardından Galatasaray, rotasını Bologna'nın Arjantinli orta sahası Dominguez'e çevirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

La Gazzetta Dello Sport'a göre; Fenerbahçe ve Fiorentina'nın da ilgilendiği Tangocu için Bologna'ya 15 milyon euro önerildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

25 yaşındaki dinamonun henüz ikna olmadığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?

28 Haziran 1998 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

Profesyonel futbol kariyerine Velez altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

Ardından İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

Orta sahanın merkezinde görev yapan Dominguez, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

Başarılı oyuncu, Arjantin Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

25 yaşındaki genç yıldızın Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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