GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'da rota Dominguez!

Fred'in Fenerbahçe'ye, Paredes'in Roma'ya gitmesinin ardından Galatasaray, rotasını Bologna'nın Arjantinli orta sahası Dominguez'e çevirdi.
Fred'in Fenerbahçe'ye, Paredes'in Roma'ya gitmesinin ardından Galatasaray, rotasını Bologna'nın Arjantinli orta sahası Dominguez'e çevirdi.
La Gazzetta Dello Sport'a göre; Fenerbahçe ve Fiorentina'nın da ilgilendiği Tangocu için Bologna'ya 15 milyon euro önerildi.
25 yaşındaki dinamonun henüz ikna olmadığı belirtildi.
NICOLAS DOMINGUEZ KİMDİR?
28 Haziran 1998 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Velez altyapısında başladı.
Ardından İtalyan ekibi Bologna'ya transfer oldu.
Orta sahanın merkezinde görev yapan Dominguez, 1.79 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Başarılı oyuncu, Arjantin Milli Takımı ile 11 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
25 yaşındaki genç yıldızın Bologna ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
İtalyan pasaportu da bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...