Emin sakatlandı

Galatasaray'da maça ilk 11'de başlayan Emin Bayram, büyük bir şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 76. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında sakatlık geçiren 20 yaşındaki stoper için kulübeye değişiklik işareti yapıldı. Genç savunmacı, 78. dakikada yerini Sergio Oliveira'ya bıraktı. Emin Bayram'ın sakatlık durumu bugün belli olacak.
Galatasaray'damaça ilk 11'de başlayan Emin Bayram, büyük bir şanssızlık yaşadı. Karşılaşmanın 76. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrasında sakatlık geçiren 20 yaşındaki stoper için kulübeye değişiklik işareti yapıldı. Genç savunmacı, 78. dakikada yerini Sergio Oliveira'ya bıraktı. Emin Bayram'ın sakatlık durumu bugün belli olacak.