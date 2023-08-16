Dominguez radara girdi

Fred'in F.Bahçe'ye, Paredes'in Roma'ya gitmesinin ardından G.Saray, rotasını Bologna'nın Arjantinli orta sahası Dominguez'e çevirdi. La Gazzetta Dello Sport'a göre; F.Bahçe ve Fiorentina'nın da ilgilendiği Tangocu için Bologna'ya 15 milyon Euro önerildi. 25 yaşındaki dinamonun henüz ikna olmadığı belirtildi.
Fred'in F.Bahçe'ye, Paredes'in Roma'ya gitmesinin ardından G.Saray, rotasını Bologna'nın Arjantinli orta sahası Dominguez'e çevirdi. La Gazzetta Dello Sport'a göre; F.Bahçe ve Fiorentina'nın da ilgilendiği Tangocu için Bologna'ya 15 milyon Euro önerildi. 25 yaşındaki dinamonun henüz ikna olmadığı belirtildi.