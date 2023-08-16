Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı 3-0'ın rövanşında 1-0 mağlup ederek play-off'lara yükseldi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de sarı-kırmızılıları değerlendirirken dikkat çeken sözler sarf etti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:59
Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

BÜLENT TİMURLENK - STRATEJİ HATASI

Galatasaray'ın düne kadar Avrupa ve ligde oynadığı 4 maçtaki futbola skordan bağımsız hafifletici sebepleri getirebilir. Kamp yorgunluğu, sakatlar, listede olmayanlar, sıcak hava, kötü zemin.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Sezon başının baş ağrıları bu, gelişir der geçersin… Buradan da teknik adam eleştirisi çıkmaz. Peki düne dair?

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

G.Saray ilk maçta turu geçecek skoru almış. Önünde Trabzon ve Molde deplasmanı varken iki ideal stoperini yedek oturtması normal. Dubois da kulübeyi yumrukladığına göre Boey'e dinlenme şansı yok.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Kerem Demirbay listede yok, Sergio da dinlenmeyi hak ediyor. 37'lik Mertens'in de bu listeye dahil olması lazım ve hatta Kerem'in de...

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Maçın 'Zaniolo gidiyor, Rashica gelmiyor' gölgesinde oynandığı ortada. Torreira, 'lavabo aç' gibi adam. İlk yarıda geride kalan 4 maçtaki tüm tıkanıklığı gideren, oyunuyla tribündeki 40 bin taraftarın yüzünü güldürürken, Barış Alper'in tutkulu oyununu da alkışlamak lazım.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Kerem, geçen sezon başındaki gibi yine çok top ezdi. Zaha'nın girmesi normal ama bu takımın sezon içinde 4-4-2 oynayacağı maçlar ancak tabelanın sıkıştığı son 15-20 dakikalar olur.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Torreira'yı Berkan ile orta sahada yalnız bırakıp öndeki dörtlüye de çelimsiz Halil eklenince Uruguaylı süper kahraman geniş alanda rakibi kovalarken adımını ayarlayamadı ve atıldı. Bu bir strateji hatasıdır.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Okan Buruk'un Midtsjö'yü istemediği kesin. Efe Akman niye oturuyor kulübede.

Bülent Timurlenk Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçını yorumladı!

Hull City maçına kilit adam Torreira'yı sezonu açtıktan 1 hafta sonra sahaya süren Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi gruplarına süper kahramanı olmadan girmeye kararlı… İnşallah haklıdır.

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