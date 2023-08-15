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Zaniolo Villa'da

Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızı 32 milyon Euro'ya satıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Zaniolo Villa'da

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir haber geldi. Olimpija'ya karşı ilk maçta oynamayan, bugünkü mücadelede de forma giymeyecek olan 24 yaşındaki oyuncunun Premier Lig ekibi Aston Villa ile anlaştığı öğrenildi. Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle 32 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardığı ifade edildi. Protokole göre Aston Villa'nın ilk yıl kiralama bedeli olarak 5 milyon euro ödeyeceği, sezon sonunda da 27 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunun devreye gireceği kaydedildi. Zaniolo imza için bu hafta içinde İngiltere'ye gidecek.

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