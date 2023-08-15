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TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Orta saha mevkisine takviye yapmak için uzun süredir uğraş veren Galatasaray, dünyaca ünlü bir yıldızın transferinde geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un özellikle istediği Fransız futbolcu Matteo Guendouzi'ye imza attırmak istiyor. Marsilya ile 1 yıl sözleşmesi kalan yıldız futbolcu, kulübüyle transfer için görüştü. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 12:33
TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, aradığı orta sahayı Fransa'da buldu.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Bu sezon yıldız oyunculara imza attıran sarı-kırmızılılar, kadroya son şeklini vermek için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Hummalı bir operasyona imza atan Cimbom'da transfer operasyonu, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre şekilleniyor.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Aceleci davranmaya niyeti olmayan sarı-kırmızılılar, nokta atışı bir takviye yapmak için girişimlerde bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

3 kulvarda başarılı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Fred ve Paredes'ten istediği dönüşü alamayan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Galatasaray yönetimi, temaslarına son sürat devam ederken bir iddia da Fransız basınından geldi.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

GUENDOUZI OPERASYONU!
A Haber'in La Parisien'den haberine göre; Marsilya'nın Fas asıllı oyuncusu Matteo Guendouzi, Aslan'ın kıskacında.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

1 SEZONLUK KONTRATI KALDI
Ön libero ve merkez orta saha olarak görev alabilen 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Marsilya'ya 1 sezonluk kontratı kaldı.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda gösterdiği performans ve sarı kırmızılı tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Matteo Guendouzi, Erden Timur'un radarına girdi.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Transfer için temas kuran sarı-kırmızılılar, makul bir bonservis bedeliyle oyuncuyu istedi.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

AYRILIK İSTEĞİNİ İLETTİ!
Bu sezon Marsilya ile sadece 2 maça çıkan ve 12 dakika sahada kalan Guendouzi de ayrılık isteğini Marsilya yönetimine iletti.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Matteo Guendouzi, Paris SG alt yapısında futbola başladı. Daha sonra sırasıyla; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin ve Marsilya formalarını giydi.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Marsilya, 2022'de Fransız futbolcuyu 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Kariyerinde 255 maça çıkan 24 yaşındaki genç futbolcu, 13 gol ve 28 asistlik performans gösterdi.

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