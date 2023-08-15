TRANSFER HABERİ: Guendouzi'den Galatasaray hamlesi! Yönetimle görüştü ve...

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, aradığı orta sahayı Fransa'da buldu.
Transferin hızlı takımlarından Galatasaray, aradığı orta sahayı Fransa'da buldu.
Bu sezon yıldız oyunculara imza attıran sarı-kırmızılılar, kadroya son şeklini vermek için harekete geçti.
Hummalı bir operasyona imza atan Cimbom'da transfer operasyonu, teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre şekilleniyor.
Aceleci davranmaya niyeti olmayan sarı-kırmızılılar, nokta atışı bir takviye yapmak için girişimlerde bulunuyor.
3 kulvarda başarılı bir kadro kurmayı amaçlayan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldızlarla görüşme halinde.
Fred ve Paredes'ten istediği dönüşü alamayan yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.
Galatasaray yönetimi, temaslarına son sürat devam ederken bir iddia da Fransız basınından geldi.
GUENDOUZI OPERASYONU!
A Haber'in La Parisien'den haberine göre; Marsilya'nın Fas asıllı oyuncusu Matteo Guendouzi, Aslan'ın kıskacında.
1 SEZONLUK KONTRATI KALDI
Ön libero ve merkez orta saha olarak görev alabilen 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Marsilya'ya 1 sezonluk kontratı kaldı.
Marsilya ile Galatasaray arasında oynanan maçlarda gösterdiği performans ve sarı kırmızılı tribünlerle yaşadığı gerginlikle gündeme gelen Matteo Guendouzi, Erden Timur'un radarına girdi.
Transfer için temas kuran sarı-kırmızılılar, makul bir bonservis bedeliyle oyuncuyu istedi.
AYRILIK İSTEĞİNİ İLETTİ!
Bu sezon Marsilya ile sadece 2 maça çıkan ve 12 dakika sahada kalan Guendouzi de ayrılık isteğini Marsilya yönetimine iletti.
Matteo Guendouzi, Paris SG alt yapısında futbola başladı. Daha sonra sırasıyla; Lorient, Arsenal, Hertha Berlin ve Marsilya formalarını giydi.
Kariyerinde 255 maça çıkan 24 yaşındaki genç futbolcu, 13 gol ve 28 asistlik performans gösterdi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
Fransız oyuncu, ülkesinin milli takımında 7 karşılaşmada 1 gol kaydetti.